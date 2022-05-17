东运会：我国羽毛球男女团遗憾无缘决赛

（早报讯）虽有世界冠军骆建佑领衔，但新加坡羽毛球男队今天（5月17日）在东运会羽毛球男子团体半决赛中还是2比3不敌整体实力更强的马来西亚，遗憾无缘男团决赛。

马来西亚本届东运没有派出他们的头号男单李梓嘉。在半决赛的首场男单赛中，世界排名第10的骆建佑面对世界排名第199位的郭景宏。骆建佑实力占据绝对优势，以两个21比12胜出，先下一城。

首场男双赛中，我国组合许永凯/骆建贤对战朱奈迪/万炜聪，我国组合21比19、21比13连赢两局，此时我国男队在大比数上已经2比0领先。

在第二场男单赛中，世界排名第88位的我国选手郑加恒对战马来西亚希望之星李洵扬。在12比21先负一局的情况下，郑加恒第二局23比21顽强扳回一局，可惜在第三局中，郑加恒仍16比21落败。

丹尼/郭俊良在第二场男双赛中对战陈堂杰/海卡尔，两人难以抵挡陈堂杰的大力扣杀，17比21、15比21连输两局。马来西亚此时2比2扳平比数。

最后一场单打赛中，我国派出世界排名第224位的许家维对阵世界排名第434的沙齐姆。虽然世界排名占优，但许家维表现明显处于劣势，失误频频。许家维首局10比21失利，第二局奋力一搏仍17比21失利。我国无缘决赛。

稍早前的女团半决赛中，我国0比3不敌泰国，无缘决赛，这样我国在羽毛球男女团体各得一枚铜牌。