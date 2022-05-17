因宣扬极端主义和隔离主义思想 印尼传教士被拒入境

（早报讯）一名印度尼西亚传教士因宣扬极端主义和隔离主义思想，被拒入境我国。

这名传教士是44岁的阿卜杜勒·索马德（Abdul Somad）。他今天（5月17日）在Instagram透露自己被新加坡驱逐出境，并上传一张他坐在一个小房间内的照片。他之后也在个人YouTube频道称，他只不过想和妻儿出游，要求我国当局作出解释。

内政部答复《联合早报》询问时证实，索马德昨天同六名旅伴从峇淡岛抵达丹那美拉渡轮码头。索马德抵新后被问话，随后，一行人被拒入境新加坡，并在同天乘坐渡轮返回峇淡岛。

内政部说，索马德宣扬极端主义和隔离主义（segregationist）的宗教教义，是为人所知的，这在新加坡的多元种族和多元宗教社会中是不可接受的。

“例如，索马德索宣称自杀式爆炸在巴以冲突的背景下是合理的，属于‘殉教’（martyrdom）行动。他也发表评论诋毁其他宗教社群的成员，如基督徒，形容基督教十字架为‘异教徒灵怪’（infidel jinn）。在此之上，索马德公开称非回教徒为‘kafirs’（指异教徒）。”

内政部强调，访客入境新加坡既不是理所当然（automatic）的，也不是一种权利。每个案例都要根据具体情况进行评估。

内政部说：“虽然索马德试图入境新加坡，表面上是进行社交访问，但新加坡政府严肃看待任何鼓吹暴力或拥护极端主义和隔离主义教义的人士。”