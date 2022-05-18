新航集团4月份客运能力达疫情前的57％

（早报讯）因航空旅行需求显著增加，新加坡航空公司（SIA）今年4月份集团客运能力（passenger capacity）达到疫情前的57％，比3月份高出6个百分点。

新航周二（5月17日）发布营业数据时表示，航空旅行需求在4月份显著增加。这是因为新加坡从2022年4月1日起撤除所有疫苗接种者旅游通道（VTL）安排，并允许完成接种疫苗的旅客入境，而不需要隔离或在抵达时进行冠病检测。从4月26日开始，新加坡也撤除离境前的冠病检测要求。新航集团的许多主要市场也进一步放宽边境管制措施。

文告说，集团旗下两家航空公司——新航和酷航（Scoot），在今年4月份共载送了145万2500名乘客，比3月份增加62.7％。集团4月份客运能力（以可用座位公里数计算）达到冠病疫情前水平的57％，比前一个月高6个百分点。

集团4月份的载客率（passenger load factor）达到72.7％，是自冠病大流行开始以来的最高水平，比3月份提高了18.2个百分点，同比则增加59个百分点。

货运业务方面，新航的载货率（cargo load factor）在4月份为66.7％，同比下跌25.4个百分点。4月份的货运能力（cargo capacity）同比增长35.1％的同时，同月份货运需求受到中国疫情管控的影响。此外，随着载客率的提高，更多的腹舱空间用于运载乘客的行李。

截至今年4月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的95个目的地，新航的服务覆盖71个目的地，而酷航的服务覆盖45个目的地。

新航周二股价涨3.29％，闭市报5.33元。