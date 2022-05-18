（早报讯）超出预期的美国最新零售数据和美国联邦储备局抑制通货膨胀的决心，带动美股上扬，其中以科技股表现亮眼。

联储局主席鲍威尔周二（5月17日）接受媒体采访时表示，联邦公开市场委员会（FOMC）广泛支持在接下来的两次会议上各加息50个基点。他还说，联储局会毫不犹豫地继续加息，直到通胀回落。

此外，美国4月零售销售环比增长0.9%，同比涨幅为8.19%，提振投资者对美国经济前景的信心。

道琼斯指数上升1.34%，报32654.59点；纳斯达克指数收升2.76%，报321.73点；标普500指数涨2.02%，报4088.85点。

新加坡海峡时报指数周二闭市报3201.89点，上涨10.73点或0.34％。

今天（18日）可关注的股票：

1.胜科海事（Sembcorp Marine）公布中期业务报告，截至今年第一季的净订单额（net order book）为17亿5000万元，包括15亿1000万元进行中的项目以及2400万元的维修与升级项目。

公司在第一季完成数个项目所获得的收入，改善了公司的营业现金流和整体现金余额。公司的净债务股本比因此从去年第四季的0.49倍，减少至0.38倍。

2.豪支付（OxPay Financial）与本地科技公司Ascentis合作为客户提供结合付款以及获取忠诚积分的服务。这项服务从即日起在新加坡启用，接着会在其他市场如马来西亚、泰国和印度尼西亚推出。

3.ESR乐高基金管理公司（ESR-LOGOS Funds Management）披露已支付4334多万ESR乐高房地产投资信托（ESR—Logos REIT）新单位给基金管理公司和ESRLOGOS Property Management公司。

3825多万个新单位是ESR房地产投资信托（ESR-REIT）与亚腾乐歌物流信托（ARA Logos Logistics）合并计划的收购费。509万新单位是支付基金管理公司的基本费用和今年首三个月的房地产管理费。

4.网联宽频信托（NetLink Trust）截至3月底全年每单位派息5.13分，同比增加1%。受光纤业务带动，集团营收同比增长2.5％至3亿7760万元。其中，非建筑地址接入点（NBAP）和非住家终端用户连接业务增长46.4％至410万元。集团全年净利同比下跌3.7%至9130万元。