本地股市周三早盘升0.85％

（早报讯）本地股市受美国隔夜股带动，海峡时报指数周三（5月18日）早盘上升，截至中午12时25分起27.09点或0.85％，报3228.98点。

亚洲其他股市涨跌不一。截至中午12时，香港恒生指数下跌0.64％至2万零471.54点；上证指数也下滑0.37％至3082.12点；韩国KOSPI微跌0.2点至2620.59点；日经指数则上升0.47％至2万6785.58点。

辉立证券研究部主管周冠龙说：“美国隔夜股市上扬和中国政府似乎会对科技公司松绑，提振亚洲股市表现。可是美国联邦储备局鲍威尔日前的鹰派言论，导致美国债券下滑。”

本地股市早盘全场交易量为9亿2256万股，交易总额为6亿1818万元。上升股246只，下跌股144只。

海指成分股当中，由扬子江船业（Yangzijiang）和泰国酿酒（Thai Beverage）领涨，分别上升6.67％和2.9％，报0.88元和0.71元。

下跌的有丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新电信（Singtel），分别下滑0.61％和0.37％，报1.62元和2.72元。

在个股消息方面，胜科海事（Sembcorp Marine）公布中期业务报告，截至今年第一季的净订单额（net order book）为17亿5000万元，包括15亿1000万元进行中的项目以及2400万元的维修与升级项目。

公司在第一季完成数个项目所获得的收入，改善了公司的营业现金流和整体现金余额。公司的净债务股本比因此从去年第四季的0.49倍，减少至0.38倍。

胜科海事股价中午报0.098元，起2.08％。

豪支付（OxPay Financial）与本地科技公司Ascentis合作为客户提供结合付款以及获取忠诚积分的服务。这项服务从即日起在新加坡启用，接着会在其他市场如马来西亚、泰国和印度尼西亚推出。