接种Nuvaxovid疫苗首日 有诊所一早就有人排队

（早报讯）今天是Nuvaxovid冠病疫苗开放给公众注射的第一天，记者10时30分到达位于芽笼东的优势医疗诊所（Advantage Medical Centre）时，诊所前已经有7个人在排队等待接种Nuvaxovid冠病疫苗。

在门口已经完成疫苗注射的郑丽珠（65岁，美发师）说：“我已经等这个疫苗很久了，听说这个比mRNA好，可以保护我们抵抗更多的变种，而且这个也比较传统，我没有那么害怕。”

这是她接种的第一支冠病疫苗，她透露：“过去的一整年没有办法出入很多公共场合，非常不方便，所以看到这个疫苗开放接种后就马上预定时间过来。”

Nuvaxovid属于重组蛋白疫苗，所采用的技术与另三款获得卫生部批准使用的mRNA以及科兴疫苗不同，卫生部也建议不适合打另外三款疫苗的公众前来接种Nuvaxovid冠病疫苗。

现场还有一些公众是来接种Nuvaxovid冠病疫苗追加剂的。大卫（41岁，销售总监）说：“我前两剂都接种了辉瑞疫苗，但在打第二针后，心跳加速，心悸。我害怕还会有其他并发症，所以一直没有打追加剂。”

他得知新加坡批准Nuvaxovid冠病疫苗后，马上上网预订，他说：“这个疫苗应该会比较安全一些，刚好我的疫苗接种状态也快要过期了，再不打就会很麻烦。”