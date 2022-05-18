林国泰再战游轮市场 在本地推出名胜世界邮轮

（早报讯）不久前才历经清盘危机，云顶香港前主席林国泰再战游轮业，今天（5月18日）在本地推出新游轮品牌名胜世界邮轮（Resorts World Cruises），并宣布将为所有在3月2日至8月31日期间，受世界梦号游轮取消新加坡航程的乘客，提供免费同等价值的游轮积分。

名胜世界邮轮旗下第一艘游轮“云顶梦号”（Genting Dream），将在6月15日从新加坡开启首航之旅。

名胜世界邮轮总裁兼国际销售部主管吴明发在记者会上举例说，如果受影响乘客已付款1000元，他们会获得同等价值1000元的游轮积分，“他们可以在今年6月15日至明年3月之间，搭乘云顶梦号时使用”。

吴明发说，所有向名胜世界邮轮支付的费用将保存在个别的账户中，而这个账户只会在航程开始前提取，如此乘客可以安心无虑，确保他们付费时获得保障。

林国泰直接控制的游轮营运商云顶香港（Genting Hong Kong）因未能偿还到期债务，今年1月18日申请清盘，并委任联合临时清盘人协助重组公司业务。云顶香港的游轮品牌星梦邮轮（Dream Cruises），过后在2月底宣布从3月2日起停止世界梦号（World Dream）的运营。

这项消息出街后，外界估计有上千名乘客受影响，并且尚未获得赔偿。

林国泰在1993年创立云顶香港，他持有公司76％股权，但已于1月底辞去公司主席、总执行长兼执行董事职务。如今，他通过全资拥有的公司“Two Trees Family Holdings”，设立名胜世界邮轮。据了解，“Two Trees Family Holdings”是于2021年3月注册，林国泰、儿子林拱辉与建发实业董事林有庆是公司董事。

吴明发此前担任星梦邮轮总裁兼国际销售部主管。他说，管理星梦邮轮的云顶香港本地办事处原有100名职员，但自从今年1月清盘的消息宣布后，几乎已被解雇，“不过如今有70%被重新雇用”；至于旗下的邮轮员工，则有1600名左右被重新雇用。

“在这段时间内创造工作机会，是非常重要的。所以，加上邮轮员工，我们实际上提供了大约1700个工作机会。”