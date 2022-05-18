张志贤：中印在中东发生摩擦的可能性增加了

（早报讯）在俄罗斯能源供应不确定的情况下，中国和印度都意识到，与中东地区保持联系以确保能源供应的重要。随着这两个亚洲巨头在中东展开竞争，尤其是中印边界纠纷近期再度升温，中国和印度在中东发生摩擦的可能性增加了。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今天（5月18日）为新加坡国立大学中东研究所年度研讨会致开幕辞时，谈到了乌克兰战争如何导致能源再次被武器化，如同上世纪70年代那样。

他说，中东仍是能源地缘政治的关键参与者。乌克兰战争暴发后，海湾地区的石油出口国没有急于响应美国的呼吁，增加石油产量以缓和价格。即使远在新加坡的我们也能感受到冲击，飙升的能源价格迫使一些公司关门，波及消费者和家庭。

与此同时，中东的地缘政治竞争也出现新的参与者。中国的“一带一路”倡议让它同海湾国家和伊朗建立了许多高层伙伴关系，印度也开始向西寻找它在中东的"近邻"，并在海湾地区拥有大量侨民。两国与中东国家接触、确保能源供应的过程中，在这个区域发生摩擦的可能性会增加。

在中东地区，各国也在寻求重置关系。以色列与数个阿拉伯国家实现关系正常化的《亚伯拉罕协议》，刺激了一系列突破性的外交活动，如上个月在以色列内盖夫（Negev）举行、有四个阿拉伯国家外长出席的峰会。在阿曼的推动下，沙特阿拉伯和伊朗之间的讨论也在低调进行。

张志贤说，《亚伯拉罕协议》有重要的经济动机，让阿拉伯国家受益于以色列科技，以色列也从阿拉伯投资与出口市场中获益。然而，对内盖夫峰会所发表的公报进行更深入解读，显示《亚伯拉罕协议》未来在中东地区内外，将成为地缘政治竞争的工具。

巴勒斯坦问题因此仍是突出的，而这个课题继续在东南亚回教徒中引起深刻共鸣和支持。张志贤重申，新加坡在巴勒斯坦问题上采取有原则的立场，寻求一个和平和经协商的解决方案。