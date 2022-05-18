“明星律师”萧丁明因对女职员动粗 被令除名

（早报讯）曾为多名本地艺人打官司的“明星律师”萧丁明数次对女职员动粗，三司斥责他的专业行为严重失当，让整个法律专业蒙羞，谕令将他除名。

以大法官梅达顺为首的三司周三发表书面裁决时指出，萧丁明的失当行为并非单一或独立事件，而是反映了一个持续性的粗暴作风。三司认为，这些事件也显示萧丁明缺乏自我控制能力，“我们不难想象他随时可对客户做出同样的行为”。

拥有20年执业经验的萧丁明（48岁）被指在2018年3月至4月之间对三名女职员动粗，包括对女职员丢订书机、泼冷水，以及恐吓要“我要拿一把刀杀你”等。

受害的分别是在萧丁明律师事务所上班的江欣莹（27岁）和陈珠云，以及在他的一家娱乐公司工作的江佩珊（22岁）。江欣莹是被告的外甥女。

萧丁明后来被控上国家法院，他面对一项蓄意伤人，两项动粗和一项触犯防止骚扰法令控状。他已在去年认罪，案件目前在判刑阶段。

新加坡律师公会也就萧丁明的动粗行为，对他提出八项指控。纪律审裁庭审理后，裁定萧丁名专业行为失当，提议将他除名，案件交由三司特别庭做最后的定夺。

萧丁明曾在本地、马来西亚、菲律宾和中国开律师事务所，代表过蔡健雅、郑雪儿等本地艺人打官司；早前与前女助理闹纠纷的陈之财，曾被控酒后驾驶的已故艺人冯伟衷，也是萧丁明的客户。萧丁明也拥有经纪公司，曾承办“猎美男”和联办“华谊兄弟时尚新星盛典”等活动。

动粗事情发生后，有女职员报警指控萧丁明动粗，网上过后更流传一个超过10分钟的音频，录下萧丁明与外甥女爆发激烈冲突的经过。萧丁明在办公室涉嫌对两名女职员动粗的视频也被放上网，并在YouTube流传。