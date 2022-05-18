我国总统总理发函祝贺小马可斯当选菲律宾总统

（早报讯）我国领导人致函祝贺小马可斯当选菲律宾总统，并表示期待新菲两国继续紧密合作，增进两国友谊，以及推动本区域和平与繁荣。

外交部今天（5月18日）发文告说，哈莉玛总统和李显龙总理上周六（14日）分别发贺函给小马可斯，祝贺他赢得菲律宾总统选举。

哈莉玛在贺函中说，新加坡和菲律宾之间有着友好且长久的关系，这得益于强有力的经济合作和牢固的民间关系。她愉快地回忆2019年9月到菲律宾进行国事访问时，菲律宾人民对她的热情款待。

哈莉玛表示，她期待同小马可斯合作，增进新菲两国的友谊，并邀请小马可斯到新加坡进行国事访问。“我祝愿你成功带领菲律宾更上一层楼。”

李总理在贺函中说，小马可斯胜选，显示菲律宾人民大力支持他的领导和他对国家的愿景。

李总理强调，新加坡和菲律宾之间的伙伴关系深厚且长久，在多个领域有密切的合作，包括劳动力、贸易和国防。

新加坡和菲律宾是亚细安的创始成员国，对于重大区域和全球局势看法相似，并紧密合作推动本区域和平与繁荣。李总理说：“我期待两国继续密切合作，造福我们的国家、人民和区域。”

5月9日举行的菲律宾总统选举中，小马可斯和竞选搭档莎拉均获得过半数选票，分别当选新一任总统和副总统。小马可斯是菲律宾已故前总统老马可斯的独子，莎拉则是现任总统杜特尔特的女儿。