卫生部展开“健康SG”公众咨询

（早报讯）卫生部即日起展开公众咨询和网上调查，收集公众对落实“健康SG”策略的意见，并进行研究，然后将它们收录在今年年底提呈国会辩论的白皮书。

卫生部将在接下来一个月于国家图书馆大楼和新加坡理工学院举办五场实体咨询会，无法亲自到场的公众可参与网上调查。有兴趣参与咨询会或网上调查的公众可到健康SG网报名。

卫生部今年3月宣布推出“健康SG”策略，通过动员全科医生网络和建立社区伙伴关系等，鼓励每个新加坡人固定看同一名全科医生，包括定期体检和商讨护理计划，以确保民众获得连贯的护理，同时加强预防性的调养和医疗。

卫生部长王乙康今午走访位于艾弗顿园的“诊所一间”（A Medical Clinic）时指出，卫生部希望通过公众咨询，了解为什么有的新加坡人倾向只看一名全科医生，有的则会看不同的医生。卫生部也想了解新加坡人希望全科医生制定完整的保健方案能包括哪一些活动，以及什么奖励机制能鼓励他们遵守计划。

除了公众，健康SG策略的其他重要伙伴包括医疗组织、全科医生、长期护理机构以及主办大型运动的社区伙伴。除了开展公众咨询会，卫生部也已同本地医疗机构和全科医生展开对话会，收集他们的意见。其中一场在疫情期间与全科医生的网络座谈会就吸引了800名医生参与。

王乙康说，目前全科医生主要的反馈有三个，分别为全科诊所和综合诊疗所药物价格的差异、如何落实IT系统，以及医疗保险第三方管理者的情况。