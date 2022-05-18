南大的新地铁站今年第三季动工兴建

（早报讯）设在南洋理工大学的裕廊区域线地铁站预计在今年第三季动工建造，料2029年竣工。

陆路交通管理局今天（5月18日）发文告宣布颁发两项总值3亿8600万元的合同，为裕廊区域线（Jurong Region Line）建造JW5地铁站和高架轨道，以及供电系统。

JW5地铁站建于南大校园内，通车后可显著提升南大校园各区的衔接性，包括South Spine、黄金辉传播与信息学院、李光前医学院和附近宿舍。

这个站的土木工程合约值1亿4800万元，由华成建设工程私人有限公司（Hwa Seng Builder）标得，工程包括设计和建造JW5地铁站，以及沿着南洋通道兴建约长700米的高架轨道。这也是裕廊区域线颁发的最后一项土木工程合同。

第二项约值2亿3800万的合同，则是为裕廊区域线安装供电系统，由Siemens Mobility和Concord Corporation组成的财团标得。

全长24公里、共24个地铁站的裕廊区域线是我国第七条地铁线，将从2027年起分三个阶段通车。

它将加强西部的衔接性，乘客日后可搭地铁直接通往南大、裕廊工业区、裕廊创新区、班丹蓄水池和登加新镇等地，可显著缩短乘车时间。例如目前从裕廊西4道往返黄金辉传播与信息学院的巴士车程约要35分钟，日后乘坐地铁则只需15分钟。