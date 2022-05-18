与另四人共谋操纵55家公司股价 前股票经纪监12周罚款26万元

（早报讯）涉及本地历来规模最大股票操纵案，前股票经纪被判坐牢12周，罚款26万元。罚款数额与他获得的不正当利益相同。

zaobao.sg之前报道，五名股票经纪共谋在2015至2016年之间炒高55家公司的股价，再以高价脱售，短短13个月内获利124万7242元。

其中一人是辉立证券（Philip Securities）前股票经纪林明智（47岁），他早前认下22项抵触证券与期货法令的控状。控方以10项提控，余项交由法官下判时一并考虑后，他今天（5月18日）面对判刑。

林明智也是迄今唯一认罪的被告。

法官下判时表示，股票操纵的罪行影响股市的基本操作，也害了不少公众。涉案五人的行为致使这些公司的股价平均上升47%，严重扭曲了股价的走势。

这群人一共进行了85次假交易，被告为了避嫌只参与其中22次，但法官指出，被告也参与所有交易背后的群组讨论。群组在平分交易利润时，被告也获得约26万元。

被告也利用股票经纪的专业知识，通过欺诈手法获得不正当利益，这些都是加重刑罚的理由。法官认为，被告必须入狱才能起到阻遏作用，但考虑到他真心懊悔，全程协助警方调查，因此减低他的判刑。控方早前曾表示，被告也愿意在同伙涉及的案件中充当控方证人。

其他涉案人为被告的辉立证券同事李艾伦（46岁）、周威詹（42岁）和李伟凯（43岁），以及被告的弟弟林明义（42岁）。案发时，李艾伦和周威詹已分别转到华侨证券和星展唯高达工作，林明义则在马来亚银行金英证券任职。

案情显示，五名股票经纪出手之前会先上网开会讨论，锁定某个低价股后把股价炒高，吸引投资者进场购买。股价在一到三天后被推高到他们的理想价位后，他们便高价抛售。

被告今天开始服刑。其他四人的案件还在审前会议阶段。（人名译音）