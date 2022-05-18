海上免税香烟本地卖 海事老板监18个月

（早报讯）海事服务公司老板偷龙转凤，申报出口香烟售卖给海上船只，却私自在本地将免税香烟转售，被判坐牢18个月。

本地男子陈东明（63岁，译音）因私存漏税烟、谎报出口香烟数量进行逃税，被判处18个月监禁。

被告案发时是VSL海事服务及供应公司的老板，公司为停泊在新加坡海域的船只提供船上备件及商品等。在接到船长或是船只中介的香烟订单后，被告会从保税货舱（licensed warehouse）购买香烟。由于香烟是要供应给海上的船只，因此被归纳为出口商品，豁免支付关税和消费税。被告也会向保税货舱申报出口，才能将香烟从保税货舱取出带上船。

案情显示，2020年8月至2021年6月间，被告预定超过船只所需数量的香烟，每次拿到免税香烟后，他会先根据船上的订购量把香烟送上船，剩余的香烟则转移藏在工地，用来使用或转售。

2021年7月2日，新加坡关税局根据线报，从被告公司起获86箱及3包漏税烟。进一步调查显示，被告曾14次以如出一辙的手段，在申报出口香烟时刻意报大数，跟海上船只完成交易之后，把剩余的免税烟偷偷转至本地。

被告承认一项私存漏税烟，以及九项谎报出口申请逃税的罪名，这10项控状里的漏税烟所应缴交的税务为6万7820元。

在另外17次申报出口香烟的申请中，被告同时还面对一项私存漏税烟及25项谎报出口申请逃税的罪名，涉及的关税及消费税分别为1万7080及7110元。这26项罪名都交由法官下判时一并考虑。

根据我国的关税法令以及消费税法令，购买、出售、运送、储藏、持有或交易漏税物品将触犯法律。违反相关条例者可面临高达漏税金额40倍的罚款，以及长达六年的监禁。逃税罪一旦罪成，违例者也可面临相等于漏税金额20倍的罚款。

公众若获知偷税漏税行为，可拨打关税局热线1800-2330000或电邮至customs_intelligence@customs.gov.sg举报。