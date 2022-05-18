新航全年净亏大减78％至9.62亿元 下半年恢复营运盈利

（早报讯）旅行需求恢复，新加坡航空公司（SIA）截至今年3月底2022财年集团全年净亏大减78％至9亿6200万元，下半年恢复营运盈利。

新航周三（5月18日）闭市后发布业绩时表示，下半年时随着旅行限制放宽，国际旅游跟着复苏，集团2022财年的载客量因此增至390万人，这是一年前载客量（59万人）的六倍。集团客运能力从2021年4月时的疫情前24％水平，升至2022年3月的疫情前51％水平。

它说：“新加坡推出并扩大疫苗接种者旅游通道（VTL）的计划，对集团而言是个改变游戏规则的发展。它促进了自冠病大流行开始以来的首次无隔离的大规模旅行，并大程度促进了对往返于新加坡的航班的需求。通过灵活地部署运力和增加服务，新航和酷航（Scoot）是最早开通所有VTL地点航班的航空公司之一。这使得航空公司能够在航空旅行需求恢复时，把握被压抑的需求。”

集团全年营收因此倍增至76亿1500万元，全年营业亏损从2021财年的25亿1300万元减少至2022财年的6亿1000万元。集团全年净亏大减主要是因为营运表现改善（营业亏损减少19亿元）和较低的非现金价值减损（减少近19亿元）。

新航也表示，相对于上半年的6亿2000万元营业亏损，集团下半年取得1000万元的营业盈利。这是因为几乎所有主要市场的边境都重新开放，而且在那六个月内快速扩张的VTL支持了航空旅行的需求。

新航集团的业绩符合市场预期，彭博社截至昨日的资料显示，分析师平均预测新航集团截至3月底2022财年营收将达75亿零900万元；全年净亏料将达9亿4240万元。新航股价今天上涨1.88％，闭市报5.43元，交易总值5402万元，高居全场第五。