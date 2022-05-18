非法进口美容仪器医疗产品 越南籍女子罚逾两万元

（早报讯）声称遭前夫举报她涉嫌在组屋单位非法提供注射肉毒杆菌和美容服务，越南籍女子被当局上门搜出37种医疗产品，也被揭发非法进口美容仪器和医疗产品。

被告陈诗仙（译音，34岁）面对20项指控，今天（5月18日）承认六项抵触医疗保健产品法令的罪名，另10项交由法官下判时一并考虑后，被判罚款2万4000元。其余三项抵触医药注册法令和一项抵触私立医院和诊疗所法令的罪名则暂时搁置。

案情揭露，被告的朋友曾在她的要求，在被告的眉毛间帮她注射药物，导致被告丧失部分视力。

卫生科学局在2019年8月19日接获通报，指被告在组屋单位非法提供美容服务，包括注射肉毒杆菌（botox）和真皮填充剂（dermal fillers）等。

卫生科学局和卫生部展开联合执法行动，同年9月17日上门调查，并搜出37种医疗产品，以及多个美容仪器。

调查显示，被告在网上向国外供应商订购这些医疗产品和仪器，但没有向当局申报。本地条例也规定这些医疗仪器不得从国外进口，作为个人使用。

律师陈泳辛代为求情时称，被告目前独自抚养两个孩子，前夫总是向她要钱，拿不到钱就会家暴她。被告为了应付她和孩子的生活费，才会购入美容产品转卖，但她不清楚须向当局申请，而前夫后来向当局举报她。

至于余下四项暂时搁置的控状，被告表示有意抗辩，案展本月27日进行审前会议。