印尼传教士入境我国被拒 支持者到本地政治职务者社媒发垃圾留言

（早报讯）印度尼西亚传教士日前入境我国时被拒，他的支持者到本地数个政治职务者和政府机构的社交媒体账号上发大量垃圾留言。

通讯及新闻部今天（5月18日）回复媒体询问时说，在印尼的聊天群组中，也出现一些号召他人针对新加坡政府的社交媒体账号进行网络攻击的讯息。

《联合早报》记者发现，李显龙总理与哈莉玛总统的Instagram贴文下出现多个#saveuas以及#saveustadzabdulsomad的留言。

通讯及新闻部也说，有两家活动管理公司的网站页面遭到损毁。网站目前已恢复正常，电脑紧急反应组（SingCERT）会向这两家公司提供援助。

当局也建议各机构采取积极措施加强网络安全防御并提高警惕，以避免遭受网络攻击，如分布式拒绝服务攻击。

本地机构若受到网络攻击影响，或有证据显示网络遭到可疑破坏，应通报电脑紧急反应组。

44岁的印尼传教士阿卜杜勒·索马德（Abdul Somad）因宣扬极端主义和隔离主义思想，被拒绝入境我国。

内政部昨天回复媒体询问时说，索马德日前同六名旅伴从印尼峇淡岛抵达丹那美拉渡轮码头。索马德抵新后被问话，随后一行人被拒绝入境新加坡，并在同天乘坐渡轮返回峇淡岛。

内政部指出，索马德宣扬极端主义和隔离主义（segregationist）的宗教教义，是为人所知的，这在新加坡的多元种族和多元宗教社会中是不可接受的。