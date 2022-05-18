骗子假冒支付平台Paypal远程控制电脑 警吁公众提防新骗术

（早报讯）本地出现新骗术，骗子通过假冒支付平台Paypal，要求受害者安装软件，从而远程控制他们的电脑，再从他们的银行户头把钱转走。自今年1月起，已有至少四人上当受骗，其中一人损失约3万3000元。

警方今天（5月18日）发文告指出，本地出现假冒技术援助的新诈骗手法，受害者会收到一封附上支付平台Paypal发票的电邮，其中列出了在未经授权下，由第三方供应商提供的商品或服务的交易细节。

警方指出，当受害者注意到发票出现未经授权的交易时，便会拨打发票上的热线，并要求退款。随后，受害者的电话会被转至由骗子假冒的“第三方供应商代理人”，骗子也会声称能协助受害者。

随后，骗子便会指示受害人在电脑下载一套软件，以便取消交易。

一旦受害者将软件安装在电脑内，骗子便会要求他们登入网络银行户头，受害者这时不会意识到这个软件是可以让骗子远程控制他们的电脑的。

当受害者登入银行户头后，骗子就会控制他们的电脑，并在未经他们同意的情况下，把他们银行户头里的钱转走。

警方提醒公众，若他们认为自己陷入骗局时，应该马上关掉电脑，并通知银行这起事件，以阻止进一步未经授权的交易。

公众也应立即更换网络银行的认证资料，并从户头中删除任何未授权的收款人，以及向警方报案。

当公众认为电邮或其中的发票可能是假的，便不该点击其中的任何链接，并将电邮转发给phishing@paypal.com。

文告指出，Paypal致力于保护其客户，通过识别和采取必要的行动，打击不良行为。PayPal不会在客户没有购买的情况下，收取任何费用。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。

此外，公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。