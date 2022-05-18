新加坡和三民航机构力求在2024年或以前让国际民航全复苏

（早报讯）新加坡连同三个民航机构力求在2024年或以前让国际民航全复苏。

新加坡、国际民航组织、国际航空运输协会和国际机场协会（ACI）今天（5月18日）发表联合公告，承诺共同合作，加速国际民航的复苏、推广环境可持续性，及支持具包容性的创新发展。

当中，各方将努力让旅客需接受的健康程序一致，力求在2024年或以前让国际民航全复苏；承诺改善航空交通管理、飞机和地勤运作等领域的运作流程，以降低碳排放；促进区域内和区域之间的定期对话，鼓励监管者、业界、学界和其他利益相关者共享资讯和知识。

针对航空业可持续发展，国际民航组织（ICAO）理事会主席夏基塔诺（Salvatore Sciacchitano）今天在樟宜航空峰会的记者会指出，一个全球框架将为相关投资提供明确路向。

他说，要用可持续航空燃料取代机油，须确保有可持续的燃料供应。不过，可持续燃料的费用却是传统机油的三倍。因此，全球框架和发展蓝图有助提供一定的确定性，让投资者有信心在可持续航空燃油上做投资，之后则是业者的责任去生产和供应这种燃油。

交通部长易华仁也提到，可持续航空燃油的发展需要一个系统性的方案。“这不仅是航空公司要有需求，你要有源头，有原料，有生产，还有把燃油输送到燃油系统的能力。”

他强调，樟宜航空枢纽是我国经济重要的一部分。迈向未来，航空枢纽的效率、竞争力和可持续发展有助巩固它的价值。