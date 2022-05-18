民航局和飞行安全基金推出亚太航空安全峰会

（早报讯）新加坡民航局和飞行安全基金今年起，每年举办亚太航空安全峰会，推广航空安全，提高区内的航空安全标准。

新加坡民航局和飞行安全基金（Flight Safety Foundation）今天（5月18日）宣布合作，每年联办亚太航空安全峰会，齐聚亚太地区的监管机构、航空公司、飞机制造商和维修组织代表于一堂，商讨航空安全的挑战与措施。

第一届亚太航空安全峰会将在今年下半年，于我国举行。下来，峰会将轮流在新加坡和另一个亚太国家举行。

民航局局长韩国元强调，航空安全必须是航空业复苏的基石。

他说，疫情对航空业带来了前所未有的挑战，包括航空从业员的工作能力、停放飞机的适航性、对新程序和机场布局不熟悉，和航空公司在面对成本压力，要尽快复航改善资金流动下，对安全文化和领导的影响等。

“由于航空业跨边境，要应对这些挑战，不同国家的监管者和私人领域的业者就要密切合作，相互支持。目前的安全标准和作业方式不一。新的常年峰会将提供一个平台，分享最佳作业方式，提高亚太地区整体的安全标准。”

飞行安全基金主席和总裁哈山·沙希迪（Hassan Shahidi）说，鉴于亚太地区预估的强劲增长，是时候有个专为这个区域而设的航空安全论坛。