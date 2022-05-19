（早报讯）投资者权衡价格上涨对公司收益的影响及货币政策收紧对经济增长前景的冲击，华尔街隔夜股市周三（5月18日）创下近两年来的最大单日跌幅。

代表科技股的纳斯达克指数跌幅最显著，下挫566.3点或4.73％。苹果公司和亚马逊的股价下跌逾5％。

标普500指数下跌165.17点或4.04％，道琼斯工商指数跌1164点或3.57％。

美国塔吉特百货公司（Target Corp）和零售巨头沃尔玛（Walmart）业绩表现受到高燃油成本和消费需求受限的拖累。基于成本激增，前者削减盈利预测，结果股价昨日暴跌逾20％。

东京、悉尼和首尔股市今早（5月19日）开盘下跌，跌幅介于1.74％至2.35％。

新加坡海峡时报指数昨天闭市报3225.35点，上涨23.46点或0.73％。

周四开盘可关注个股：

*旅行需求回复，新加坡航空公司（SIA）截至今年3月底2022财年的集团全年净亏大减77.5％至9亿6200万元，下半年恢复营业盈利。

新航昨日表示，集团全年净亏大减主要是因为营业亏损减少19亿元，以及非现金价值减损额减少近19亿元。

集团全年营收倍增至76亿1500万元，营业亏损减至6亿1000万元。2021财年的营业亏损为25亿1300万元。

这是新航连续第三年蒙受净亏，但相比2021财年净亏43亿元，已显著改善。

*达辉（Delfi）今年首季净利同比增长13.9%至2050万美元（2852万新元），这是因为较高销售额和持续严格控制运营成本。营收同比增11.4%至1亿3300万美元。

*挂牌公司IPC企业表示已连续三年亏损，因此有被列入新交所观察名单的风险。

IPC企业截至去年底全年亏损885万元，亏损已从前年的2843万元减少。

在5月18日，IPC企业过去六个月日均市值为1225万元。

根据规定，主板公司若是连续三年亏损或过去六个月日均市值低于4000万元，便会被列入新交所观察名单。

*先锋医疗产业信托（First REIT）计划以4090万元脱售泗水西罗亚医院（Siloam Hospitals Surabaya）。