政府四大方面助食品服务业者转型

（早报讯）政府为食品服务行业推出更新版的产业转型计划，从数码化、创新、国际化和人力资源等四大方面推动食品服务业者成功转型。

贸工部长颜金勇今早（5月19日）在亚洲餐馆行业展（Restaurant Asia 2022）开幕礼上，做出这项宣布。

新推出的“食品服务产业转型计划2025”，目的是建立创新和具有韧性的食品服务行业，打造众多区域化本土品牌。

这个计划着重四个方面，分别为：采纳数码化以改善生产力、促成创新以掌握可持续发展机会和推动新收入来源、掌握国际化和把本土品牌培养为区域品牌的机会，以及持续投资人力资源来建立为未来做好准备的工作队伍。

颜金勇演讲时说，过去两年，食品服务行业抵御了一波又一波疫情造成的干扰。然而，许多业者坚持了下来，并且改变了营运方式。当中许多加入了送餐平台、采纳数码和自动化方案，以及将收入来源多元化。

因此，随着我国走出疫情，食品服务行业进行自我重新定位，以掌握新机遇和采纳为未来营运做准备的方案至关重要。

亚洲餐馆行业展（Restaurant Asia 2022）是由新加坡餐饮业协会（Restaurant Association of Singapore，RAS）和会议与展览管理服务公司（Conference & Exhibition Management Services）联手主办。