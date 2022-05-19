美股重挫引发震荡效应 亚太股市周四早盘全线下跌

（早报讯）美国周三隔夜股市创下近两年来的最大单日跌幅，引发区域股市震荡，本地股市结束连涨三天的走势，新加坡海峡时报指数早盘下跌0.41％。

亚洲股市今早（5月19日）全面下跌，截至中午12时，香港股市的跌幅最大，下滑2.27％。日本、台湾、澳大利亚和韩国也分别下滑1.93％、1.83％、1.49％和1.29％。

至于本地股市，海指无力挺进，开市时下挫多达1.29％，跌至3177.09点的早盘最低点。不过，海指之后收复失地，截至中午12时午休，海指收报3212.10点，下跌13.25点。早盘最高点为3218.14点。

分析师指出，全球通胀率攀升不止、中国坚持采取“清零”防疫政策，以及乌克兰战争等因素都对经济前景不利，促使投资者情绪悲观。

加拿大皇家银行资本市场部（RBC Capital Markets）股票策略师卡尔瓦西纳（Lori Calvasina）说：“市场目前存在许多不稳定因素，不知道经济是否即将衰退，或是又要面对另一个濒死的情况。”

华尔街周三（18日）隔夜股市大泻，代表科技股的纳斯达克指数跌幅最显著，下挫4.73％。标普500指数下跌4.04％，道琼斯工商指数也下滑3.57％。

全球通胀情况持续不乐观，英国新出炉的数据显示，4月消费者价格指数（CPI）同比飙升9%，创下40年来最高纪录。加拿大上个月的通胀率也上扬6.8％，是31年以来的最高水平，主要由食品和住房价格上涨所致。

伦敦金融市场研究公司Macro Hive总裁哈菲兹（Bilal Hafeez）指出，股票市场可能像过去几天那样出现短期的回弹迹象，但以宏观角度来看，利率处于低水平的时代已结束，这给在低利率环境下获利的市场带来压力，尤其是股票市场。