逾380人陷网络爱情骗局 受骗金额多达1500万元

（早报讯）先与受害者做朋友套交情，骗子跟着求受害者汇款获取礼物，或通过购买礼品卡以提供财务帮助。自今年1月起，已有至少384人上当受骗，损失金额超过1500万元。

警方今天（5月19日）发文告提醒公众，切勿坠入网络爱情骗局。

根据文告，受害者一般会在社交媒体平台上与骗子成为朋友，再与他们建立起关系。在大多数的骗局中，骗子会声称已送出贵重的礼物给受害者。不久，受害者就会接到自称是快递员的电话，告知包裹被当局扣留。

接着，骗子会要求受害者向第三方银行户头进行线上支付，以确保包裹能顺利送到受害者的手中。

在另一种骗局中，骗子会要求受害者购买礼品卡，并与他们分享礼品卡上的激活码（activation codes），或要求受害者汇钱到第三方银行户头，从而提供财务帮助。

受害者一般只有在联络新加坡关税局查询快递包裹的费用，或当他们对事件产生疑虑，决定向警方查询时，才会意识到上当。

警方提醒公众，在网上与陌生人交友时要谨慎，不要汇钱给不认识或素未谋面的人，公众也切勿向不认识或素未谋面的人提供礼品卡激活码。

若公众对来电有任何疑问时，可向相关的政府机构核实电话的细节。

此外，公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。

公众也可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。