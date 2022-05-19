红山五房式转售组屋卖140万元创新高

红山一带City Vue@Henderson一五房式高楼组屋单位，本月以140万元天价转售，写下至今转售组屋价的新高。

根据新加坡房地产联合交易网（SRX）网站资料，位于红山一带的City Vue@Henderson第96A座一间113平方米、楼层介于40至42层楼的五房式单位，本月以140万元转售。

这是继今年3月达士岭摩天组屋一个五房式单位，以138万8888元成交后，本地组屋转售市场价格再创下新高纪录。

橙易产业（OrangeTee & Tie）研究与咨询部总监孙燕清受访时表示，今年的组屋转售价有可能再突破140万元，尤其是高楼单位。

“纵观目前整个经济情势，所有价格都在上涨，不仅有通货膨胀、利息也在增加。因此卖家提高售价也不意外，这样一来可以赚取利润，抵消上涨的其他成本。”

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣则分析该项目能以如此高价位出售的因素。

第一，该项目非常新，在2018年第二季竣工，是红山弄旧组屋获选加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS）后的替代组屋。

“这非预购组屋项目，所以如果之前不是在这个计划下，只能等组屋进入转售市场才有得买，供应不多。”

第二，项目地理环境优越，十分便利，红山景巴刹与小贩中心近在咫尺。离红山地铁站仅差两个巴士站，也靠近红山与中峇鲁巴刹。

第三，该项目建在一个小山或斜坡上，所以居高临下。若买到该项目的高楼层，风景就更加一览无遗。

第四，有些买家或看中该单位的装潢，不惜花多一点。

第五，红山是个成熟区域，新预购房子不多，该项目因此有着更高吸引力。