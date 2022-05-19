黄循财：新印企业探讨在中爪哇设国际港口

（早报讯）新加坡和印度尼西亚企业正探讨在印尼中爪哇设港口的可行性以及适合的地点，并已经向印尼政府提呈建议书，具体地点与合作方有望不久就能确定。

印尼经济统筹部长艾尔朗加（Airlangga Hartato）昨天（5月18日）在面簿贴文说，他昨天与到访印尼的我国财政部长黄循财会面时，就拟议中的港口进行了讨论。

黄循财今天在中爪哇肯德尔县出席当地政府为他举行的欢迎仪式。他在仪式后与肯德尔县长迪科（Dico Ganinduto）一同接受媒体访问时指出，新印有兴趣在中爪哇发展集装箱国际港口，以支持当地的制造业发展。

他也说，物流与运输费上涨是影响竞争力的因素之一，在肯德尔地区设厂的企业希望能出口到世界各地，“我们看得到对港口的需求”。

新加坡和印尼的公司对港口的可行性与地点展开了研究，并已经向印尼中央政府提出了建议。

黄循财说：“我们希望港口的位置能在不久的将来决定，新加坡当然也期待能尽自己的一份力量支持这个重要项目，以惠及肯德尔工业园、肯德尔县，以及整个中爪哇地区。”

迪科则说，他希望港口发展项目能尽快落实。“这个项目已经被国家宣布为关键全国计划之一，中央政府告诉我，他们正在讨论要由哪一家印尼企业与新方合作。希望能够尽快做出决定。”