改良版越岛连道手机应用 用户可设计徒步路线

（早报讯）国家公园局于2019年推出的越岛连道手机应用经改良后，用户可自行设计和记录徒步路线，透过应用或社交媒体与他人分享交流。

公园局今天（5月19日）发文告说，名为“NParks Explore A Route”（简称NEAR）的新应用，保留了原有Coast-to-Coast（C2C）应用的功能，即透过扩增实境（augmented reality）技术和三维动画，带领用户探索全长36公里、横跨西部裕廊湖花园到东北部科尼岛的越岛连道，欣赏沿途的公园、自然区和野生动植物。

经改良后添加的新功能“Phyll My Trail”，可让用户自行设计徒步路线，并透过应用或社交媒体与他人分享交流。公园局希望借此鼓励公众在欣赏大自然的同时保持身心健康，探索不同类型的步道。

配合新应用，公园局也与友邦新加坡（AIA Singapore）携手推出“NParks—AIA Explore a Route Challenge”挑战，开放让所有公众参与。

从明天（20日）至7月20日，参与者使用NEAR应用内的井字游戏板（Tic Tac Toe），徒步完成一系列长达5公里至15公里的步道，便有机会在月底赢取购物礼券，或在大抽奖中赢取智能手表和笔记型电脑。

这项挑战由友邦新加坡透过公园局的“花园城市基金”赞助支持。