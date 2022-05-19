组屋混凝土块掉落 差点砸中屋内女童

（早报讯）长40公分宽10公分的混凝土块不经风吹雨打，从组屋外墙掉落砸穿阳台顶棚，差点砸中屋内的女童。

这起事件发生在星期一（5月16日）下午5时左右，地点是后港10道第455座组屋的一个双层公寓单位。侯姓屋主（43岁，经理）说，当时天正下着大雨，突然间听到阳台传来一声巨响。他到阳台一看，赫然发现一个混凝土块砸穿了塑料顶棚，塑料碎片和盆栽的泥土洒了一地。

他的九岁女儿说，当时她正在连接阳台的客厅读书，差点被混凝土块砸到，吓了一大跳。

屋主说，一家人搬来近五年，第一次发生这样的事。混凝土块长40公分、宽10公分，他一开始也搞不清楚这么大的混凝土块从哪里来，因此感到很担心。“幸亏阳台当时没有人。如果它砸到屋里或者楼下的人，真的很危险。”

记者到场时发现，混凝土块原来是从楼上的外墙脱落下来的。记者上门采访时，屋主表示他们搬来两年多，屋内有装修但没有对外墙施工，因此当他听说阳台外墙混凝土块砸进楼下邻居家里时，感到十分吃惊。

市镇会：楼上的“女儿墙”因钢筋锈蚀掉落

宏茂桥市镇理事会发言人受询时说，当局接获通报后立刻封锁了受影响的区域，并在隔天安排工程师检查单位和外墙。

工程师发现，楼上单位阳台外墙的“女儿墙”（parapet wall）因钢筋锈蚀而掉落。

“女儿墙”是建筑工程术语，指的是建筑物主结构的延伸外墙，多用于安全和防水作用。根据建屋局网站的信息，这座组屋于1992年建成，屋龄约30年。

发言人指出，由于掉落的混凝土块属于外墙，因此不会影响建筑本身的结构完整性。

市镇会已安排为受影响的单位进行修复，并会视察附近其他23座组屋外墙，以避免再发生类似的事故，确保居民安全和让居民安心。