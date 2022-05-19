尚穆根：中东社会态度在转变 将对本区域产生重大社会影响

（早报讯）海湾国家寻求经济多样化，推动了社会态度和社会契约的转变，以沙特阿拉伯和阿联酋为例，前者有志成为“世界上最大的熔炉之一”，后者也朝着更世俗的法制发展。随着中东地区信奉伊斯兰教的方式演变，这将对东南亚产生重大社会影响。

内政部长兼律政部长尚穆根今天（5月19日）在新加坡国立大学中东研究所年度研讨会发表主旨演讲时，谈到了中东地区正在经历的地缘政治和社会经济变化，以及这所产生的影响。

他说，海湾地区的国家正在采取措施，为未来几十年将出现的、一个非常不同的世界做准备，以确保国家继续繁荣、充满活力和吸引力。它们着手改革的不仅有经济，也包括社会。

尚穆根播放了他今年在迪拜世博会的沙特阿拉伯馆观看的短片。短片所描绘的女性不仅没有戴头巾，片中也以“世界上最大的熔炉之一”形容沙特。

尚穆根说：“这是个愿景。观察家们评论说，这个愿景来自高层，它必须向下渗透并被接受，而这是正在进行的工作。”

阿联酋同样也在走上一条新道路，制定了一些建立在更世俗基础的条例。例如，它已将饮酒、未婚夫妇同居等行为合法化。阿联酋也将自己推广为宗教宽容的国家。

尚穆根强调，这些改变的影响不仅限于中东，包括东南亚在内的其他地区也密切关注。“随着中东地区信奉伊斯兰教的方式演变，遍布东南亚的回教徒会如何反应？这会对我们身处的东南亚地区产生重大的社会影响。”

此外，中东和东南亚之间的经济关系预计将增长。尚穆根说，拥有6亿人口的东南亚，是个持续增长的经济体，且人口年轻，因此机遇处处，而中东有显著资本可投资。阿联酋就在印度尼西亚进行了大量投资。

然而，随着机会越来越多，也会有竞争，包括对人才的争夺。例如，海湾地区已吸引大量亚洲人在那里工作、消遣和生活，这也是这些国家着手改变整个环境的部分原因。