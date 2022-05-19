勾倒老妇在地上拖行 违例骑行送餐员坐牢四天

（早报讯）送餐员在人行道违例骑电动脚踏车，结果车身勾到一名老妇的雨伞，导致她跌倒且被拖行，肩膀骨折须动手术。

电动脚踏车骑士达瓦南（33岁）今天（5月19日）承认两项控状，控方以鲁莽行事导致他人受伤的罪状提控，另一项抵触活跃通勤法令的罪名交由法官下判时纳入考量后，达瓦南被判坐牢四天。

被告案发时是Deliveroo的送餐员。伤者则是当时72岁的一名老妇。

事件发生在2020年3月30日下午1时25分许，地点是大巴窑1巷靠近圣婴女子小学（大巴窑）的人行道。案情显示，人行道当时有多名前来接孩子的家长，但被告不顾别人的安全，违例在人行道骑电动脚踏车。

受害者当时正前往小学接孙女，岂料被告骑车经过她身边时，车身勾到她的雨伞，导致她跌倒落地，甚至被拖行一段距离。

根据医疗报告，老妇的右肩膀骨折且须动手术，共花了1万7200多元的医药费。Deliveroo赔偿其中8000元，被告也偿还她约550元，余额由老妇的保险索赔支付。

代表律师求情时指出，被告当时没有启动电动脚踏车的引擎，只是当成普通脚踏车在骑。但控方反驳，无论引擎是否开着，这毕竟是一辆电动脚踏车，况且涉事的电动脚踏车超过重量限制，促请法官把这一因素考虑在内。

控方表示，事发人行道不仅有多名路人，也竖立数根柱子，使骑电动脚踏车更加危险。被告却不顾这些情况，违反条例在人行道骑行。

况且，被告骑行的速度非常快，导致在发生撞击时，受害者都不知道发生了什么事，完全猝不及防。控方指这些都是加重刑罚的理由，促请法官判被告坐牢最长一周。

法官下判时表示，此案的主要判刑考量是阻遏类似罪行发生。法官同时考虑到被告主动赔偿受害者，事后也尽早认罪，而且是首次触法，因此判他坐牢四天。