足球赛起争执 男子涉打伤敌队队员致毁容

（早报讯）足球赛进入尾声时，球员却在场内上演全武行。男子声称要维护队员，涉嫌冲上前肘击对方球队的洋人球员，在后者脸颊留下一道四公分长伤口。

被指打伤洋汉的是林汉威（38岁），他面对一项蓄意重伤他人的控状。他不认罪，案件今天（5月19日）开审。

这起事件发生在2020年2月13日晚上8时许，地点是赛马公会路（Turf Club Road）的足球场。受害者是欧亚籍的罗兰（Roland Jeurissen，38岁），他因伤口留下了永久性伤疤而毁容。

根据控辩双方同意的案情，被告所属的足球队当时与罗兰所属的队伍进行业余足球赛，结果双方队员却在比赛进入倒数阶段时发生冲突。

被告被指冲向罗兰，跟着一跃而起，手臂和手肘击中了罗兰脸颊，导致罗兰的脸颊出现四公分长的伤口，须入院动手术，留下永久性疤痕。

前新加坡国脚伊蒂米·迪克逊（Itimi Dickson）当时是这场足球赛的裁判，他今天以控方证人的身份上庭供证。

被告的代表律师盘问证人时指出，被告以为罗兰要进一步攻击他的队友，他才会冲上前推开罗兰。

不过，伊蒂米·迪克逊反驳说，比赛中难免会有双方球员起争执的情况，被告如果真要保护队友，应该以较为平和的方式拉开双方，而不是采取激进的举动，把情况搞得更糟。

伊蒂米·迪克逊也说，当时双方只是争论罗兰是否犯规，但罗兰并不像被告所言，举手要打人和扬言要杀人。

被告林汉威早前曾接受《联合早报》访问，讲述他在2019年捐肝给陌生人的经历。

案件续审。