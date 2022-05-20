（早报讯）美国零售企业盈利下滑导致美国股市延续下滑趋势。

多家零售商的最新业绩表现低于预期，显示通货膨胀飙升带来的严重后果。

投资者对通胀情况和美国联邦储备局的鹰派立场感到担忧，对股市前景失去信心。

道琼斯指数下滑0.75%，报3万1253.13点；纳斯达克收跌0.26%，报1万1388.50点；标普500指数收跌0.58%，报3900.79点。

新加坡海峡时报指数周四（5月19日）下跌34.64点或1.07％，闭市报3190.71点。

周五（20日）可关注的股票：

1.胜捷企业（Centurion Corp）将以1040万英镑（1800万新元）收购英国诺丁汉的一座学生宿舍。

宿舍属于永久地契，有103个床位。交易完成后，公司在英国的特定用途学生宿舍（PBSA）将达到11个，共2910个床位。

2.莎莲科技（Sarine Technologies）在印度对数家公司展开更多侵权诉讼，法庭人员取得庭令到八个地点稽查。公司相信反应人员找到一些侵犯公司硬件或软件专利权和知识产权的资料。

3.TTJ控股（TTJ Holdings）在周五（5月20日）开市前要求暂停交易，以便在稍后公布一项消息。

4.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）将以6025万澳元（约5840万新元），收购澳大利亚维多利亚州的一个办公楼项目。

信托管理公司周四发布文告宣布，拟收购项目是一栋楼高五层的郊区甲级办公楼，属于永久地契，净可出租面积为7297平方公尺，地面层为零售空间，其余四个楼层为办公空间。

项目已全部出租给九个租户，截至今年3月底的加权平均租赁期限（WALE）约五年。

5.PEC集团获得8000万元的新合同，为本地石油化工项目提供工程与建筑服务。集团表示，新合同不会对截至今年6月底的财年收益产生影响。

6.新保安集团（Secura Group）子公司Soverus获得胜科工业（Sembcorp Industries）颁发价值约300万元的合约，在本地提供保安服务。合约自今年8月初生效，为期24个月。