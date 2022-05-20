Gojek临时“司机费用”延长至7月底

（早报讯）私召车平台Gojek早前开始向乘客收取临时“司机费用”的安排，会延长两个月至7月31日。

Gojek昨天（5月19日）通过电邮，以及今早通过网站，通知司机伙伴与乘客相关的安排。

Gojek于3月31日开始向乘客收取临时“司机费用”（Driver Fee），以协助司机应对燃油价格和营运成本不断上涨的压力。原本只持续两个月到5月31日，现在将延长至7月31日。

在这个额外费用下，所有在10公里以下的路程，乘客须额外支付五角的费用，10公里以上路程则须多付八角。除了以计程表收费的GoTaxi外，Gojek其他服务包括GoCar, GoCar Premium和GoCar XL都会收取这个临时费用。

另外，康福德高早前也宣布会把调高计程车资1分的临时措施，延长至7月31日晚上11时59分，起程车资则维持不变。康福德高从4月4日起暂时调高计程车资1分，以帮助德士司机抵消节节攀升的油价开销。按照这项新的收费计算，德士每行驶10公里，车资将提高3角2分。

另一家私召车平台Grab一个多星期前也有同样的宣布，公司向乘客征收5角钱的司机费会延长至7月31日，原因同样是燃油价格持续高企。除了标准德士服务，Grab所有载客服务都将征收这项费用。