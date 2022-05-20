本地股市周五早盘升1.28%

（早报讯）中国央行突然降息推动亚太股市上涨，海峡时报指数周五（5月20日）早盘上升40.97点或1.28%至3231.68点。

中国央行早上公布5月份贷款市场报价利率（loan prime rate，简称LPR），其中五年期贷款利率从4.6%下调至4.45%，降幅为15个基点，是中国自2019年以来的最大利率降幅。一年期贷款利率维持在3.7%。这项举措相信有助于扶持中国房地产市场，加快业界复苏。

截至中午12时，香港恒生指数起1.83%至20489.63点；上证指数涨1.11%至3131.40点；日经指数上升至26700.38点，涨幅为1.13%；韩国KOSPI起1.65%至2635.08点。

CMC市场分析师李竹君发表报告指出，一年期LPR利率主要与企业短期贷款利率挂钩，五年期主要与房贷利率挂钩。

“主要原因在于企业目前手握现金但由于疫情封锁无法开展生产活动，但随着逐步解封，预计将逐渐好转。房地产市场所面临的状况更多的是信心的不足……由于当代年轻人观念的变化导致影响效果有限。目前房价的高位仍然限制当代人的购房欲望。”

本地股市早盘交易量为8亿零208万股，交易额为6亿零564万元。上升股264只，下跌股126只。

早上领涨的海指成分股包括华业集团（UOL）和怡和控股（JMH）分别起3.96%和3.72%，报7.35元和55.24美元（76.24新元）。下跌的有丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）和新电信（Singtel），分别下跌0.62%和0.37%，报1.60元和2.68元。

在个股消息方面，房地产公司华丰股份（Hwa Hong）在开市前发表文告澄清关于日前收到新加坡交易所发出的遵循通知（Notice of Compliance）。三名现任董事王荣辉、王荣康和王荣禄表示，事件与公司前董事麦莱文（译音，Mak Lye Mun）辞去独立非执行董事职位有关。

他因为与一些董事会成员就两名新独立董事的遴选和委任程序出现分歧而辞职。由于委任独立董事迫在眉睫，所以三位现任董事认为必须快速行动重新组织董事会，以遵循新交所条例。

公司预计会在委任独立审查员之后就遵循通知一事做出解释。

胜捷企业（Centurion Corp）将以1040万英镑（1800万新元）收购英国诺丁汉的一座学生宿舍。

宿舍属于永久地契，有103个床位。交易完成后，公司在英国的特定用途学生宿舍（PBSA）将达到11个，共2910个床位。

莎莲科技（Sarine Technologies）在印度对数家公司展开更多侵权诉讼，法庭人员取得庭令到八个地点稽查。公司相信反应人员找到一些侵犯公司硬件或软件专利权和知识产权的资料。