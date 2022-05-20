新加坡书展恢复实体举办 6月国家图书馆和百胜楼登场

（早报讯）本地历史最久的新加坡书展自冠病疫情暴发以来，首次恢复实体展销和节目，也是第一次在国家图书馆和毗邻的百胜楼举行，带公众走入丰富的文学世界。

迈入第37届的新加坡书展于6月4日至12日举行，以“新起点”为主题，寓意书展在新地点重新出发。本届书展结合线上线下的形式，除了作家分享会和讲座，也将有义工和作者给孩童讲故事、历史文化导览，以及儿童与成人工作坊。

“花姐”首日到场分享新书

前国会议员“花姐”李美花在书展首天，将到场分享中英文版新书《从胶园到国会：李美花的故事》。另外，资深社工黄明德探讨失智症的《老妈教会我的事》，以及友联书局所推出的《回望——新加坡友联书局70年纪念特刊》等八本新书也会在书展期间举办发布会。

国家图书馆也将迎来衣若芬博士、许通美教授、林高和陈珮文一众新加坡作家，与读者面对面交流。

公众也可参与多个时政、财经和生活讲座，例如由新加坡国立大学李光耀公共政策学院亚洲竞争力研究所所长陈企业博士主讲的《联合早报》经济讲座“4G时代经济前瞻”、《联合早报》副总编辑韩咏红及中国组主任杨丹旭主讲的“二十大前的中国”，以及《联合早报》执行总编辑韩咏梅主讲的“早报骑行私房路线：阅览新加坡”。

海外知名人士线上交流互动

无法亲临现场的海外知名人士，则会通过线上讲座与观众交流和互动，包括知名填词人林夕、小说家董启章、知名主持人兼作家吴淡如和前《金融时报》中文版总编辑张力奋。

新加坡书展由新报业媒体信托属下的华文媒体集团主办。集团营运总编辑罗文燕说，今年书展把这两座与阅读和买书有密切关系的标志性建筑物连接起来，让民众可以到场阅书、借书与购书，希望能带来不同的阅读体验。“与此同时，我们保留了线上活动，让我们继续与海外作家、出版社和读者保持联系。”

百胜楼商联会主席王雅凉也说，百胜楼的前身是书城，现今除了书局外，也吸引了各种租户，如画廊、音乐、紫沙壶、广告印刷公司、钟表眼镜、食肆等。“我们希望这个活动能把人潮带回百胜楼，让更多人可以重新体验百胜楼的魅力。”

杨莉明和拉哈尤·玛赞主持开幕礼

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，以及卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞将于6月5日下午为书展主持开幕典礼，并参观第二场“乐龄数码学堂之学子伴我行”。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰也会在6月7日到场，推介亚洲文明博物馆新书《四海汇风华——亚洲文明博物馆百件珍藏》。

若要亲身感受本地历史文化，公众还可参与三个不同的文化导览，跟随本地旅游作家叶孝忠学习巴米士街和佘街里海南鸡饭店的历史、听历史爱好者李国梁分享小坡二马路至五马路的古与今，或是乘坐City Tours的FunVee双层敞篷巴士前往牛车水、小印度和甘榜格南，完成各种好玩的任务。

参展书商会在书展期间给予公众高达50%的优惠价格，而公众只要下载并登录《联合早报》应用，也能到主办单位柜台换取一张5元购书券。

欲知更多新加坡书展详情，可上书展官网或面簿网页查询。