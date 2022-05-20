红山140万元组屋引热议 20买家看屋5开价

（早报讯）红山出现140万元天价转售组屋引热议，促成交易的两名房产经纪指出，卖家原本开价145万元，三个多月内吸引超过20组有兴趣的买家来参观。

《新明日报》昨天（5月19日）报道，红山一带City Vue@Henderson一个高41楼的五房式组屋单位，本月以140万元天价转售，写下至今转售组屋价的新高。

该单位由龙计豪（30岁）与王愉雯（27岁）联手代表卖家成功售出，这也是两人的首个百万转售组屋交易。

龙计豪表示，该单位在今年初进入转售市场，卖家是一户家庭，由于需要多点空间而决定售卖单位。

“单位在转售市场上三个多月吸引不少人询问，也有超过20组有兴趣的买家前来参观。我想其中的因素是除了积极地在不同网上平台宣传该单位，例如拍摄视频介绍单位，单位的内部装潢也极佳。现在成本上涨，装潢不错的单位一般会获得良好的反应。”

龙计豪透露，卖家原本要求的价格是145万元，最后有超过五人报价，价格都十分接近，卖家最终接受140万元的价格。他也表示，目前该座组屋的同类型单位要价都介于140万元至150万元。

王愉雯指出，多数有兴趣买家都因为单位优质的地点，以及单位的高楼位置被吸引。

“这座组屋距离红山地铁站行走只需八分钟，而全程是有遮盖的。这里的高楼景致除了一览无遗的市容，也能看到部分海景。加上成熟区域的五房式单位有限，预购组屋项目的五房式数量也将逐渐减少，更多人就会被想在如此中央的地点找五房式单位。”