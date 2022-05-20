快速公路车流量明显增多 八个地点的ERP上调

（早报讯）随着更多人回返工作场所，快速公路上的交通也越来越拥堵，陆路交通管理局将调高八个地点的公路电子收费（ERP），但考虑到6月学校假期将至，一些时段的路费将在学校假期结束后才上调。

陆交局今天（5月20日）发文告宣布，完成最新一轮的公路电子收费检讨工作。当局在监督4月和5月的交通情况后，发现快速公路数个路段自3月29日工作场所防疫限制放宽以来，就出现拥堵现象。

陆交局因此决定在八个地点的19个时段，调高路费1元。其中，七个地点的13个时段将率先在5月30日调高路费，受影响的闸门是：

AYE在亚历山大路前往市区方向（早上9时至9时30分）；AYE过了北波那维斯达往大士方向（傍晚5时30分至6时）；CTE在布莱德路前的南向路段（早上8时30分至9时30分）；CTE在布莱德路之后的南向路段，以及转入CTE南向路段的PIE支路的四个闸门（早上8时30分至10时）；南向CTE连路到PIE樟宜方向和实龙岗路（早上8时30分至10时）；KPE（东海岸公园大道）过了德福立交桥之后（早上8时至8时30分）；PIE（亚当路和快乐山路）的两个闸门（早上8时至9时）。

三个地点从6月27日起调高路费

另外三个地点的六个时段，则会从6月27日起才调高路费1元，这些闸门是：

AYE过了北波那维斯达往大士方向（傍晚6时至6时30分）；过了PIE的CTE北向路段的两个闸门（傍晚5时30分至6时30分）；KPE（东海岸公园大道）过了德福立交桥之后的闸门（早上7时30分至8时、早上8时30分到9时30分）。

学校假期五个地点的ERP暂时调低

与此同时，有五个地点14个时段的ERP将从5月30日至6月26日学校假期期间暂时调低收费一元。这些闸门是：

AYE过了裕廊镇大会堂往市区方向的三个闸门（早上8时至9时30分、傍晚5时30分至6时30分）；AYE过了北波那维斯达往大士方向（傍晚6时30分至7时）；CTE在布莱德路前的南向路段（早上7时至8时30分、早上9时30分至10时）；CTE在布莱德路之后的南向路段，以及转入CTE南向路段的PIE支路的四个闸门（早上7时30分至8时30分）；过了PIE的CTE北向路段的两个闸门（傍晚6时30分至7时30分）。

陆交局表示将继续密切监督车速和拥堵情况，评估是否须进一步调整ERP收费。