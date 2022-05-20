女佣五指被绞肉机绞断 雇主夫妇被判罚款妻监四周

（早报讯）非法叫两名女佣到烘焙店帮忙，导致其中一人五指被绞肉机绞断，雇主夫妇被判罚款，经营烘焙店的妻子也入狱四周。

案件发生在玛丝图拉（45岁）经营的烘焙店Mastura Bakery，她今天（5月20日）被判坐牢四周及罚款1万400元；她的丈夫阿凡迪（61岁）则被罚款8700元。

这对夫妇前天（18日）承认抵触雇用外来人力法令及公共卫生法令（食物卫生）条例，而身为烘焙店的业者，玛丝图拉也抵触工作场所安全与卫生法令。

zaobao.sg早前报道，这对夫妇在2016年至2019年聘请两名女佣维纳妮及拉比亚，非法叫他们到烘焙店帮忙。但玛丝图拉没确保工作环境安全，结果两名女佣前后都被电动绞肉机弄伤，第一名女佣维纳妮的手指被割伤，另一名女佣拉比亚更是五根手指被绞断。

人力部调查揭露，电动绞肉机本来应该有一个塑料防护罩，以防止手部靠近绞肉机，但店内的绞肉机却没装上防护罩，以致意外发生。

律师今天在庭上求情时指出，女被告事后到处借钱，筹集3万多元缴付拉比亚的医药费。拉比亚也写信表示感激女雇主作出赔偿，让她能尽早回到印尼，尽可能恢复正常生活。

然而，律师指夫妻也深知无法弥补对女佣造成的伤害，为此感到万分愧疚，只能恳求法官从轻发落。

人力部主控官反驳，身为女佣的雇主，女被告理应有责任为女佣缴付医药费，这不能当作额外的求情理由。

法官下判时指出，第一名女佣受伤后，不到两年后类似事件重演，显示女被告丝毫不顾及员工的安全，也害第二名受害者拉比亚永久伤残。

法官指出，绞肉机可能造成更严重的伤害，女佣当时可能失去手掌或整只手臂。身为烘焙店主人，女被告有责任培训和监督员工，但她没有这么做，只想到利用女佣减低员工开销，因此必须背负罪责。

另外，拉比亚和男被告阿凡迪都没完成基本食品卫生课程，却在店里准备食材。新加坡食品局主控官在庭上指出，烘焙店每天准备3000至5000个咖喱角，玛丝图拉让两名未完成基本食品卫生课程的人在店里工作，对公众的健康构成风险。针对这个罪状，夫妻俩各别被判罚款。