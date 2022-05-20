男子为给上司制造麻烦 谎称供应商企图行贿

（早报讯）声称为了给部门总监制造麻烦，职总平价旗下子公司的员工谎称供应商企图行贿，结果上司通报贪污调查局。员工担心谎言被揭发后会丢了工作，于是继续撒谎，导致供应商董事和职员遭逮捕问话，直到两个月后才坦承撒谎。

被告为了给上司制造麻烦，结果却惹祸上身，今天（5月20日）被判锒铛入狱两周。

被告冯昌胜（译音，43岁）承认一项抵触防止贪污法令的控状，另一项交由法官下判时一并考虑。

他在庭上求情时指孩子年纪还小，恳请法官以罚款替代监禁，但被法官驳回。

法官指出，被告因私仇而选择撒谎，不仅浪费当局的资源，也致使两名无辜的人受到牵连，法庭有必要严惩这类罪行，判处监禁以示惩戒。

根据案情，被告案发时是职总平价旗下的新加坡百货物流公司（Grocery Logistics of Singapore，简称“GLS”）职员，主要负责机械自动化事宜，以及向供应商取得报价等。

2019年，GLS与联荣五金私人有限公司展开合作，被告因此结识联荣五金的董事和一名职员。

GLS去年8月邀请联荣五金为一个检查托盘的系统设计方案，并由被告负责评估这个方案是否可行。

不过，被告却向上司谎称，联荣五金为了让方案通过，企图以5%佣金贿赂他，结果联荣五金的董事和一名职员无辜被捕，并接受问话。

被告直到两个月后，才在当局质问下坦承撒谎。他指自己为了给部门总监添麻烦才撒谎，后来担心谎言被拆穿后会丢了工作，才会持续撒谎，企图瞒天过海。