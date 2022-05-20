蔚来计划在新加坡设立人工智能与自动驾驶研发中心

（早报讯）今天在新加坡交易所第二上市的蔚来汽车（NIO），计划在新加坡设立一个人工智能与自动驾驶研发中心。

蔚来汽车创始人兼首席执行官李斌今天（5月20日）在上市仪式后，线上回答《联合早报》询问时透露，蔚来会在新加坡设立一个人工智能与自动驾驶研发中心。这个研发中心现在已经开始招聘员工，甚至有些员工也已经开始工作。

虽然没有进一步透露详情，但是李斌说，蔚来内部已经批准了一个比较大的预算给这个研发中心。

李斌说：“新加坡在人工智能这方面的科技创新基础是非常强的。大家都知道，电动汽车的下一步就是自动驾驶。而这个技术的核心就是人工智能。不管是新加坡国立大学或是南洋理工大学，都有很大的人才库。我们也看到许多国际科技公司都把新加坡当做是他们的重要研发中心，包括全球数据中心。”

除了创新科技基础强之外，李斌在谈到为什么来新加坡上市时也说：“我们看到新加坡作为一个国际经济中心的优势。它让我们可以接触到更多的投资者，而且在与新交所和新加坡金融管理局交流的过程中，也让我们看到他们是非常创新的。”

蔚来是第一家同时在新加坡、美国和香港三交所上市的电动汽车公司。蔚来股票今天在新交所以16.90美元开盘，全日股价在16.90美元至20.29美元之间波动，闭市时报17.30美元；蔚来隔夜在美国股市则是以16.66美元收市。

公司之前宣布要在2025年进入全球25个国家，包括新加坡。去年，它已经打进挪威市场，现在是挪威市场占有率第一的电动汽车。今年蔚来会再开拓另外五个欧洲市场。

李斌说：“东南亚市场在全球越来越受瞩目。这个区域肯定也会在蔚来市场规划之中。蔚来到新加坡设据点，在本区域市场是有一定的战略意义的。”

他说，从宏观来看，电动汽车、人工智能的前景是好的。即使在疫情期间，蔚来还是接到线上订单。李斌认为，供应压力是短期的，公司目前也开始增加产量，并且对业务有信心。

他也希望投资者能够从长远的角度看待蔚来，毕竟蔚来现在算起来还是一个七八岁的“小孩”。

李斌说：“蔚来已经把业绩目标锁定在2023年第四季度争取到收支平衡，并在2024年取得全年盈利。”