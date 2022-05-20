Zilingo宣布解雇总裁博思

（早报讯）（新加坡彭博电）科技起步公司Zilingo宣布解雇联合创始人和总裁安基蒂·博思（Ankiti Bose），双方围绕会计操作的纠纷因此加剧。

Zilingo表示，它在独立取证公司Kroll领导的调查工作完成后，决定开除博思，并“保留采取适当法律行动的权利”。

博思（30岁）周五（5月20日）在她的声明中说：“在过去的51天，我因匿名举报人的投诉而被停职，今天我被告知，我的工作已被终止，理由之一是‘不服从命令’。”

Zilingo自2019年以来，一直没有向监管机构呈报年度财务报表。它被指控有潜在的会计违规行为，涉及Zilingo在它的一个平台上核算数以千计小商户的交易和收入的方式。博思与Zilingo董事会和投资者Sequoia Capital India一直在争执，并在今年3月底被暂停总裁职位。

知情人士说，博思认为自己受到指责的决定和做法，高级经理和董事们其实都知道。她认为有关调查是一次“猎巫”行动，即对异见者的打压迫害。

Zilingo七年前由博思和卡普尔（Dhruv Kapoor）在新加坡创立，旨在帮助南亚和东南亚的小企业在线销售商品。它在2019年估值已达9亿7000万美元（13亿3730万新元），接近独角兽的估值（10亿美元），淡马锡控股（Temasek）是投资者之一。

知情人士说，淡马锡担心这一事件影响它的声誉，督促公司尽快解决问题。

冠病大流行使Zilingo在2021财年营收挫跌三分之一至约4000万美元。博思因此减薪约30％，公司则进行裁员。