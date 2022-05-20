黄循财：期待在坚实基础上将新印关系推向更高点

（早报讯）在四天访问行程中与六位印度尼西亚内阁部长和四位地方首长会面，财政部长黄循财说，获推举为第四代班子领军人让他有更多机会同更多印尼领导人交流和加强了解，这次行程是深化新印双边关系的绝佳机会。

黄循财今天（5月20日）下午结束对印尼雅加达和中爪哇的访问。他回国前接受随团记者采访时，对这次访问的成果给出了非常积极的评价，并期待在新印关系坚实的基础上再接再厉，将双边关系推向更高点。

黄循财说，他与负责财政的对等官员互动一直都很好，与印尼财政部长慕燕妮已经认识很长一段时间，在第二财政部长任上与她互动和合作多年。

“但我与其他印尼部长合作的机会较少。因此在我看来，这一次是很好的机会，让我可以与更广泛的印尼领导人会面，通过与他们的交流，更好地了解对方。”

黄循财过去四天与印尼国防部长普拉博沃、卫生部长布迪、国有企业部长埃里克、海洋与投资统筹部长卢胡特、旅游与创意经济部长桑迪亚加、经济统筹部长艾尔朗加，以及财政部长慕燕妮会面。

与他会晤的地方首长则有：雅加达特区首长阿尼斯、中爪哇省长甘贾、三宝垄市长市长亨德拉尔以及肯德尔县长迪科。

黄循财重申，新印两国有着以相互信任为基础的双边关系，多年来在多个领域有着非常密切的合作，包括共同应对冠病疫情。接下来两国也可以在更多方面展开合作，包括数码与绿色经济，合作的范围也可以扩大到印尼的更多地区。

他指出，人们可能更熟悉BBK地区，也就是峇淡（Batam）、民丹（Bintan）和吉里汶（Karimun）三岛，但投资者可以放眼这个地区以外，例如到中爪哇等地寻找商机。

黄循财也说，新加坡商家更习惯于在制造业和基础设施等更传统的经济领域进行投资与合作，接下来可以考虑涉足数码与绿色经济等新领域。

谈到如何促进民间交流的问题时，黄循财支持新印两国年轻一辈进行更多交流，但过去两年的冠病疫情成为了拦路石。他说，现在两国逐步撤除边境管制措施，航班再度往来，他希望这些交流能够恢复。