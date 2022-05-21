配合重建计划 新民工业区第26座租赁组屋居民明年9月底前须搬迁

（早报讯）新民工业区早前展开重建计划，修车厂等业者早已迁入新建的多层工业大楼，只剩下一座租赁组屋的居民，他们最迟须在明年9月底搬迁，让这座组屋能重新发展。

新民工业区A第26座租赁组屋的约300名居民，去年11月接获建屋发展局的通知，他们须在明年9日30日前搬迁到新的地点。居民已陆续到建屋局抽签，获分配新的租赁组屋单位。一些居民会搬到附近光明山地铁站旁、新民大道第410座租赁组屋，部分人则会搬到新民以外较远的地点。

这座租赁组屋拥有超过40年历史，是独立建造，没有与其他组屋相连接，最靠近的组屋也在几百米之外。居民绝大多数是年长者，当中不少人已退休。

陈陞春（63岁，退休者）在第26座组屋居住了19年，因为单身，所以邻居就像是自己的家人。他受访时说：“我双脚曾动过手术，所以无法继续以前的清洁工工作。现在每天都会到楼下的活跃乐龄中心和居民聚会，明年就得搬走，真的很舍不得，但天下无不散之筵席。”

建屋局在2010年宣布，新民工业区是第12批获选加入工业重建计划的工业区。受影响的154个业者已从2017年初起迁入新民通道新建的多层工业大楼。

为了更好地协助居民搬迁，宏茂桥家庭与社区服务中心属下的银康网（COMNET Senior Service）与凯德集团的凯德希望基金合作，为133名有需要的居民提供新的家具器材和搬迁服务。

银康网今早（5月21日）也在第26座楼下举办了迷你展览，展出由义工将居民故事绘画成的漫画，分享居民的生活回忆。

凯德希望基金捐出16万5000元，帮有需要的居民购买新的家具电器，以及安排义工陪同他们到购物中心购买搬迁所需的物品，以确保整个搬迁过程顺利。