医院外心脏骤停事故 九年增超过一倍

（早报讯）发生在医院外的心脏骤停事故有增加趋势，从2011年约1300起增加到2020年的3400多起。随着院前护理急救的机制与意识提升，公众使用心肺复苏术和自动心脏除颤器协助患者的比率倍增，存活率从2011年的12％增至前年的22％。

不过，在疫情期间，公众援助患者的比率减少，前年的患者存活率比2019年低。

根据卫生部院前护理急救单位（Unit for Pre-hospital Emergency Care，简称UPEC）的数据，医院外心脏骤停事故中，公众使用心肺复苏术的比率前年占56％，高于2011年的22％，使用自动心脏除颤器（AED）的比率在同期也从2％增加到9％。

整体而言，医院外心脏骤停事故的存活率从2011年的3.5％增加到前年的4.3％。单看被发现且可使用AED电击复苏的个案，存活率在同期从12％增加到22％。

不过，相较疫情前2019年的数据，前年使用心肺复苏术施救的比率从60%跌至约56％，使用AED的比率从10.5%跌至8.5%。存活率则从约26%跌至约22%。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天（5月21日）在淡马锡基金会－新保集团院前护理急救项目推介活动上，强调院前护理急救的重要性。

他说，卫生部2014年成立UPEC，与内政部和新加坡民防部队协作推广心肺复苏术训练和速成先遣急救员培训计划（Dispatcher Assisted first Responder，简称DARE）等，并在公共场所增加自动心脏除颤器。今年起，私人救护车业者也纳入医疗服务法令的监管范围，确保病患获得一定的服务素质。

许宝琨医生说：“这些提高意识并改进院前护理的工作有助于拯救更多生命……拯救生命的工作不局限于医疗人员，民众也是院前护理急救机制的一分子。我们鼓励大家参与心肺复苏术或DARE培训，义务担任急救员。”

为东南亚设立院前护理急救项目

淡马锡基金会、新保集团，亚洲紧急医疗救护协会和泛亚心肺复苏注册与结果研究项目组（Pan Asian Resuscitation Outcomes Study Network）在东南亚设立淡马锡基金会－新保集团院前护理急救项目，提升本区域护理急救机构和人员的应对能力。

除了培训机会，为期三年的计划将促进协作国家之间的交流，分享最佳作业方式、共同展开计划来减缓疾病和死亡率，以及展开研究。