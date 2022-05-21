资媒局与电信业者合作 为弱势群体提供三万张免费SIM卡

（早报讯）资讯通信媒体发展局与电信业者合作推出“数据流量共享”（Data for All）计划，为弱势群体提供总值逾300万元、共三万张免费手机数据服务SIM卡。

在这项计划下，第一通（M1）、新电信旗下的GOMO、星和旗下的giga!三家移动网络服务供应商将各提供一万张免费SIM卡，有效期为一年。

社区联系站（ComLink）、宏茂桥家庭与社区服务中心、新协力（SG Enable）等社会服务机构将联系相应的受益者，帮他们申请免费SIM卡。

第一通提供的免费SIM卡面向来自低收入家庭的青年，每月有50GB的移动数据流量；GOMO的免费SIM卡则面向年长者，每月有3GB的移动数据流量；giga!则面向残障者及他们的看护者，每张卡每月各有6GB的流量。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞，以及政府国会通讯及新闻委员会主席、麦波申区议员陈佩玲今天（5月21日）在新达城为“数码益终身节”（Digital for Life Festival）出席开幕仪式，并参观展览。

杨莉明受访时指出，这是当局首次与电信业者合作推出“数据流量共享”计划，当局希望与社会服务机构合作，观察这类计划的成效、了解它们在哪些方面帮助了受益人，以及如何改善。

“我们总是在寻找优化数码包容性（digital inclusion）的机会，让新加坡的每个人都有机会参与数码领域，并感到安全，这是非常重要的。”

陈佩玲答复《联合早报》提问时鼓励年长者积极参加“数码益终身节”的活动。她说：“我国已进入数码化时代，生活中方方面面都涉及数码，长辈们难免心有余悸。我认为‘数码益终身节’非常好，它营造了一个比较舒适、安心的环境，让长辈们和国人能够在舒心的情况下接触数码、学习新技能。”

“数码益终身节"将走入邻里 在50个地点举办不同社区活动

去年初在疫情下推展的全国运动“数码益终身”（Digital For Life），今年首次延伸主办“数码益终身节”。

本届数码益终身节设有100多场线上和线下活动，分别在本周末（21日和22日）和下周末（28日和29日）在新达会议中心三楼和勿洛心动大厦（Heartbeat@ Bedok）举行。

新协立综合设施（Enabling Village）也将于本月29日推出一系列与辅助技术相关的活动供特需者体验。

“数码益终身节"也将走入邻里，在全岛50个地点举办不同社区活动，让国人亲身体验数码科技给生活带来的便利和乐趣。