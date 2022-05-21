裕廊东咖啡店率先推出邻里公厕保洁推动小组

（早报讯）本地首个邻里公厕保洁推动小组正式启动，下来三个月将会有五六名义工频密走访咖啡店，提醒公众如厕时要有公德心并会定期检查公厕卫生，希望通过加强咖啡店业者和公众的清洁意识，提升公厕的卫生水平。

裕廊东31街第318座“PDSS 318 Food Cafeteria”咖啡店，今天（5月21日）率先在永续发展与环境部长傅海燕的见证下，正式启动这项计划。

公共卫生理事会今年四月宣布，同裕华公民咨询委员会和裕廊——金文泰市镇理事会合作，从五月起在三个咖啡店展开为期三个月的试点计划。另外两个咖啡店分别是裕廊西41街第494座的“MEETUP @ 494”，以及裕廊西道第429座的“Get Together”。

理事会将与清洁用品生产商利洁时（Reckitt Benckiser）合作，指定一家业者为咖啡店厕所进行审计前检查，并针对如何更好地清洗或保持厕所清洁提供建议。这些公厕接着将接受审计与评分，并会获得证书。

理事会正与更多市镇理事会洽谈，有意在推出第二阶段邻里公厕保洁推动小组时，与更多咖啡店合作。

咖啡店老板俞华英说：“通过共同努力，咖啡店业者和使用者将会了解各自对保持公厕清洁的责任。”

傅海燕说，保持公厕卫生非常重要，公共卫生理事会因此发起这项计划，与咖啡店业者合作，提升公厕的环境和卫生水平。