梁玉心：惹兰红山第2座组屋肺结核感染群不会引发大规模传染

（早报讯）肺结核病菌主要通过空气传播，与病患有持久接触者受感染的风险较高，国家传染病中心主任梁玉心教授说，惹兰红山第2座组屋肺结核感染群相信不会引发大规模感染。

卫生部今天（5月21日）发文告透露，惹兰红山第2座组屋出现七人肺结核感染群。为预防任何潜在的传染风险，卫生部本月27日至31日为这座组屋的居民、摊主、店主和职员提供免费肺结核检测。这项检测不是强制的。

梁玉心今午与负责女皇镇事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆，以及国家传染病中心工作人员一起到惹兰红山第2座组屋与居民交流，讲解卫生部下来的检测工作。

肺结核在本地属于地方性流行病（endemic）。卫生部早前发布的资料显示，本地去年和前年分别有1306起和1360起肺结核病例。

梁玉心受访时说，以新加坡这个人口很小的国家来说，肺结核发病率属于中度，还未达到一些对肺结核控制很好的发达国家的水平，即拥有很低的发病率。有鉴于此，我国仍要积极下功夫，看如何进一步降低发病率。

她指出，肺结核病菌虽和冠病病毒一样可通过空气传播，但不像冠病那样可通过接触的方式传播。一般上，与肺结核病患有持久接触者，染病风险较高。由于肺结核潜伏期可以相当长，很难采用追踪冠病病例那样的追踪方式，但可采用基因排列对病菌的传播进行分析。

对于惹兰红山第2座组屋的七人肺结核感染群，梁玉心说，她并不认为这些病例会引发大规模感染。

“但我们还是要在这方面做一些检测，才能给我们多一些答案。”

梁玉心强调，要找出肺结核的感染源头并不容易，当局不会刻意这么做，目前最重要是探讨如何进一步做好防范措施。

受访居民：去年就曾受邀前去做检测

这起肺结核感染群的消息出街后，惹兰红山第2座组屋的居民和店家反应冷静，受访者大多表示不知情。

在组屋底层经营香料店20多年的胡玉凤（61岁）说，今天有卫生部工作人员挨家挨户通知店家，她才知道这件事。不过，她并不担心感染群会扩散。

“其实，去年就有卫生部人员请我们去做检测。我做检查后没事”。