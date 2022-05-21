梁玉心：惹兰红山第2座组屋肺结核感染群不会引发大规模传染

文 /
李志扬 许翔宇

发布 / 2022年5月21日 6:23 PM

更新 / 2022年5月21日 6:41 PM

国家传染病中心主任梁玉心教授今午与负责女皇镇事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆，以及国家传染病中心工作人员一起到惹兰红山第2座组屋与居民交流。（梁麒麟摄）
国家传染病中心主任梁玉心教授今午与负责女皇镇事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆，以及国家传染病中心工作人员一起到惹兰红山第2座组屋与居民交流。（梁麒麟摄）

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（早报讯）肺结核病菌主要通过空气传播，与病患有持久接触者受感染的风险较高，国家传染病中心主任梁玉心教授说，惹兰红山第2座组屋肺结核感染群相信不会引发大规模感染。

卫生部今天（5月21日）发文告透露，惹兰红山第2座组屋出现七人肺结核感染群。为预防任何潜在的传染风险，卫生部本月27日至31日为这座组屋的居民、摊主、店主和职员提供免费肺结核检测。这项检测不是强制的。

梁玉心今午与负责女皇镇事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆，以及国家传染病中心工作人员一起到惹兰红山第2座组屋与居民交流，讲解卫生部下来的检测工作。

肺结核在本地属于地方性流行病（endemic）。卫生部早前发布的资料显示，本地去年和前年分别有1306起和1360起肺结核病例。

梁玉心受访时说，以新加坡这个人口很小的国家来说，肺结核发病率属于中度，还未达到一些对肺结核控制很好的发达国家的水平，即拥有很低的发病率。有鉴于此，我国仍要积极下功夫，看如何进一步降低发病率。

她指出，肺结核病菌虽和冠病病毒一样可通过空气传播，但不像冠病那样可通过接触的方式传播。一般上，与肺结核病患有持久接触者，染病风险较高。由于肺结核潜伏期可以相当长，很难采用追踪冠病病例那样的追踪方式，但可采用基因排列对病菌的传播进行分析。

对于惹兰红山第2座组屋的七人肺结核感染群，梁玉心说，她并不认为这些病例会引发大规模感染。

“但我们还是要在这方面做一些检测，才能给我们多一些答案。”

梁玉心强调，要找出肺结核的感染源头并不容易，当局不会刻意这么做，目前最重要是探讨如何进一步做好防范措施。

受访居民：去年就曾受邀前去做检测

这起肺结核感染群的消息出街后，惹兰红山第2座组屋的居民和店家反应冷静，受访者大多表示不知情。

在组屋底层经营香料店20多年的胡玉凤（61岁）说，今天有卫生部工作人员挨家挨户通知店家，她才知道这件事。不过，她并不担心感染群会扩散。

“其实，去年就有卫生部人员请我们去做检测。我做检查后没事”。

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