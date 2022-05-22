光头男芽笼砸四车偷现金卡 电眼全拍下

（早报讯）光头男用木棍砸破四辆货车，偷走现金卡，全程被电眼拍下，车主报警捉人。

这起事件发生在昨天（5月21日）凌晨约2时20分，地点是芽笼27巷和芽笼29巷中间的一条小巷。

附近工作的邱先生（55岁）告诉《新明日报》，一家店的老板早上抵达时，发现停在小巷的四辆货车挡风镜全被砸破一个洞，现金卡不翼而飞，因此立即报警。

蓝色小罗厘和一辆丰田私召车的挡风镜被砸破。（受访者提供）

他说，小巷旁的店屋有闭路电视，正好拍下男子的干案过程。邱先生形容，电眼画面拍到一名光头男子趁着凌晨时分，夜深人静，用木棍一连敲破四辆货车的挡风镜，随后伸手取走现金卡。

“光头男子看起来有点年纪，背着背包，戴着口罩，看不清样貌。不过，电眼拍到他，相信警方会很快破案。”

他说，据了解这是首次发生类似事件。

“该名老板的损失肯定不少，不仅现金卡被偷了，还要花钱修理四辆货车的挡风镜。”

警方受询时表示，昨早8时18分接获一起有关车上偷窃的报案，案件目前在调查中。

染血木棍弃路旁

邱先生指出，从电眼画面所见，男子砸破车镜玻璃后，直接伸手进入车内，相信也因此割伤手。他说，男子的手看似流血，干案后就把木棍丢在路旁的草地，随后从大路离开。

“警员到场调查时，找到长约60公分的木棍，上面确实沾有血迹。警方放上证物牌后，现场拍照和取指纹。”