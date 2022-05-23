李显龙总理：各国须采激烈措施抑制通胀 难“软着陆”

（早报讯）全球通货膨胀高企，各国政府需要出台激烈的措施加以抑制。这些措施可能造成经济衰退，实现软着陆非常困难；但若不应对，通胀将成为世界性棘手问题。

我国总理李显龙本周赴日本东京，出席日本经济新闻社于26日和27日举行的第27届国际交流会“亚洲的未来”。他在出发前接受《日本经济新闻》编辑局长井口哲也专访，针对世界局势、中美关系、美国提出的印太经济框架、俄乌战争与国际秩序等热点问题发表看法。

李总理指出，得益于各国政府推出的振兴配套，全球经济去年开始逐渐走出冠病疫情的阴霾，复苏速度超出预期。但美国和一些欧洲国家在经济明显复苏时，出于政治考量，继续大手笔推行刺激方案，以致这些国家的通胀在俄乌战争前就已飙升。战争爆发后，能源和粮食供应进一步受到影响，促使通胀恶化。

李总理说，一年前，好些央行仍认为通胀可控，反而担心通货紧缩（deflation），希望把通胀率提高至平均2％的水平。

李总理指出，这些央行“当时太自满了”，如今他们需要改变立场，也正在做出相应调整，“难点在于现在的通胀率相当高，需要采取相当激烈的措施才能使通胀回落，避免通胀预期在人们心里扎根。要实现以上所述且确保经济软着陆是一件非常困难的事。”

根据经济学的基本理论，所谓通胀预期，指的是社会普遍预期物价会上涨，商家因此提高价格，民众也提前采购物资，这种社会心理反而让通胀更不可避免，甚至提早出现。然而，若央行采取激烈的紧缩政策以抑制通胀，又会让经济增长减速、甚至出现衰退。

谈到经济衰退的风险，李总理指出：“这样的风险是我们需要预判和注意的。你不得不承受此风险，因为如果你不应对通胀，这将成为世界面临的棘手难题。”

新加坡金融管理局自去年10月以来已连续三次收紧新元货币政策，本区域的部分国家央行近期也接连宣布加息。但仍有国家选择采取观望态度，担心收紧货币政策会冲击得来不易的疫后经济复苏。

要克服经济难题必须全球携手合作，但当前的困境在于经济大国不能合作，这不仅影响全球经济，也影响各国应对大流行病、气候变化、核扩散等其他全球问题的解决。李总理指出，少了国际合作，就无法处理这些人类共同面对的问题。

虽然全球经济局势堪忧，亚洲部分新兴国家外债也扩大了，但李总理认为整体而言，亚洲当前并未面对陷入金融危机的风险。

李总理说，相较于1997年至1998年亚洲金融危机发生前，新兴国家目前的债务问题没有当时严重，因为现在的债务多以当地货币计价，不像当时是以美元计价。

1993年至1996年亚洲金融危机发生前的几年，一些东南亚国家债台高筑，累积的外债甚至超过了国内生产总值。以外币举债，意味着一旦欠债国的货币贬值，国家须偿还的债款就会更高。

斯里兰卡不久前就陷入经济危机而出现主权债务违约，但李总理指出，斯里兰卡面对特殊的问题。“整体上，我认为在这些新兴市场，它们的社会将面临经济难题，但我的判断是新兴市场应该不会发生金融危机。”

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