李显龙总理：不与中国贸易将付出代价 但各国希望保持平衡

（早报讯）我国总理李显龙指出，中国经济在全球经济的占比已增加，若不和中国发展贸易，不仅会付出很大代价，还会制造更多摩擦。新加坡也支持中国参与亚太地区事务所提出的“一带一路”和“全球发展倡议”，并是“全球发展倡议之友小组”成员。

李总理本月接受《日本经济新闻》专访时指出，机会和市场都在中国，各国不能不和中国做生意，并且欢迎来自中国的投资。但李总理同时表明，许多亚洲国家也希望加强与世界各地，包括与欧盟和美国，以及非洲、拉丁美洲等新兴市场的联系。他说：“我们必须在世界各地寻找机遇，也必须保持平衡。”

李总理说明，随着中国经济占全球经济比重增加，与中国有更多贸易往来“是正常”的。“假如你说虽然中国占很大一部分，但我不想和他们进行贸易，那你不仅要付很大的代价，还会制造更多摩擦，并减少维护和平的机会。”

根据总理新闻秘书提供的文字实录，李总理在专访中，有相当篇幅是就中国参与亚太事务、美日在亚太的角色、印太经济框架等课题阐述看法。

李总理提到，中国一直有计划地参与亚太地区事务，提出了“一带一路”倡议，现在也有“全球发展倡议”，新加坡支持这些倡议，也是“全球发展倡议之友小组”的成员。

“全球发展倡议之友小组”由中国在联合国发起成立，刚于5月9日在纽约联合国总部举行了高级别视频会议，有60多个国家的代表参加了会议。

在评价中国对地区事务的参与时，李总理说：“我们认为这有积极意义，因为一个繁荣发展、参与区域事务的中国，远比一个我行我素，不与区域其他国家好好融合、协调，并遵守同样规则的中国来得强。如果中国失败、贫穷和动荡，也会给亚太地区带来很多的困难。”

谈到美日能在亚太地区扮演什么角色，以让本区域达到更好的平衡，李总理指出，日本是仅次于中国以外的亚洲最大经济体，新加坡希望与日本有更多经贸往来，以维持平衡、保持韧性，不会过度依赖任何一方。“我们能够共荣发展、获益于相互依存的关系，而这也会促使大家共同维护区域的和平、稳定与安全。”

李总理：IPEF不能完全取代TPP

至于美国，李总理提到，美国曾在奥巴马总统执政期间积极推进《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），但因政治原因最终无法加入。在日本主导下，其他成员在2018年达成《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

受国内政治牵制，美国不太可能重返CPTPP，但美国总统拜登去年10月提出印太经济框架（IPEF）构想，并将在本周访日期间，宣布正式启动IPEF。

李总理认为，IPEF不能完全取代TPP，但它是一个具有前瞻性的议程，“它给了我们一个宝贵的信号，也就是拜登政府明白在亚洲展开经济外交的重要性。”

李总理表明，新加坡对IPEF持积极态度，虽然相关细节还未谈妥，但大方向已定，新加坡会加入其中，并设法制定一些实质和互惠互利的倡议。

IPEF涵盖贸易、供应链、洁净能源和去碳化，以及税务和反腐四大主轴。李总理说，新加坡有兴趣讨论数码经济、绿色经济合作、可持续能源、可持续金融和碳交易的规则。

他说：“我们看到了达成协议的机会，希望能展开讨论。”

李总理：中国大陆和台湾加入CPTPP决定权不在新加坡

新加坡是今年的CPTPP轮值主席，中国大陆和台湾去年都先后提出申请加入这项协定。

被问及新加坡要如何处理时，李总理表明，虽然我国是轮值主席，但决定权不在新加坡手上。

他说，CPTPP是个开放的组织，达到CPTPP高标准的经济体都能加入，而成员需通过协商做出一致决定。轮值主席会征询和听取各个成员的意见。

李总理预计，咨询过程需要一段时间，个别成员会有各自的观点，也可能会先和提出申请者分别讨论，才向轮值主席表明立场。成员在做决定时会考量贸易和投资等经济效益，也会从战略和更宏观的角度思考这件事。

李总理也重申，新加坡欢迎中国大陆加入CPTPP，但中国大陆得达到标准。他说，这是必须详细探讨的问题，最后的决定还取决于成员达成的共识，而大家很可能会有不同的意见。

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